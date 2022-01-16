Рост случаев ковида за сутки снова зафиксировали в России

В России за сутки выявили 29 230 случаев заражения коронавирусом. Это на 2051 заболевшего больше, чем днем ранее. Об этом сообщили в оперштабе по борьбе с COVID-19.

Больше всего случаев заражения коронавирусом снова зафиксировали в Москве — 6480 человек. Следом идут Санкт-Петербург (+3958) и Московская область (+3147). Наименьшее число случаев ковида выявили в Чукотском и Ненецком административных округах — три и шесть соответственно.

За сутки выздоровел после ковида 22 731 заболевших, умерли — 686.

Таким образом, за все время пандемии в России выявлено 10 803 534 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 9 858 615 заболевших, умерли от ковида 321 320 человек.

Полную вакцинацию прошли 76 520 849 человек. Коллективный иммунитет в России составляет 63,7%.

Российские власти отметили, что сейчас в стране распространяется «омикрон»-штамм, который специалисты считают очень заразным. А врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов накануне предупредил, что при распространении штамма коронавируса «омикрон» в России может произойти подъем заболеваемости до 100 тысяч человек в день. Резкий рост заражений он связал с коротким инкубационным периодом штамма и его заразностью.