Рост числа заражений «стелс-омикроном» зафиксировали в России

Количество случаев заражения «стелс-омикроном» растет в России, он зарегистрирован уже практически во всех субъектах страны. Однако резкого подъема заболеваемости ковидом все же не ожидается. Об этом сообщил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

После появления «омикрон»-штамма коронавируса и его быстрого распространения по всему миру специалисты выявили несколько его подвидов: BA.1, BA.2, BA.3. ВА.2 получил название «стелс-омикрон».

«В РФ доля BA.2 также стабильно растет и в центральной части страны составляет сейчас более половины от всех новых выявленных случаев „омикрона“, присутствуя практически во всех регионах страны», — сказал Хафизов РИА «Новости».

При этом он выразил мнение, что резкого подъема заболеваемости COVID-19 в России не ожидается. Ведь у большей части населения появился иммунитет: они либо вакцинированы, либо ранее переболели.

Он отметил, что число выявляемых случаев сейчас намного ниже исторических максимумов. В Москве заболеваемость ковидом блика к минимуму с начала эпидемии.