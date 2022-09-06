Рост числа смертей от последствий COVID-19 объяснили подъемом заболеваемости | 360°

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Рост числа смертей от последствий COVID-19 объяснили подъемом заболеваемости

Вирусолог Чумаков назвал климатические изменения фактором риска при COVID-19

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В России идет подъем заболеваемости COVID-19, поэтому количество смертей может вырасти, рассказал «360» главный научный сотрудник, доктор биологических наук Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков. По его словам, на росте числа летальных исходов могут сказаться и резкие погодные изменения.

Вирусолог отметил, что осенняя погода внесла определенный вклад в статистику смертей после ковида.

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«Резкие климатические изменения всегда выводят людей из равновесия, ослабляют здоровье. Особенно люди, которые относятся к группе риска, переносят любую инфекцию более тяжело. В том числе это может привести к смертельному исходу», — заявил ученый.

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По словам Чумакова, сейчас специалисты не наблюдают изменения числа штаммов коронавируса. Речь может идти не об увеличении смертности от COVID-19, а о росте числа смертей после перенесенной инфекции.

Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил ТАСС, что в ближайшее время смертность от коронавирусной инфекции может вырасти вдвое. Чтобы защитить себя, следует ревакцинироваться, отметил ученый.

В скором времени в России может появиться новая мутация COVID-19, рассказал Гинцбург. Она может стать более тяжелой, чем существующий «дельтакрон», добавил специалист.

Ученые

Коронавирус в России и в мире

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