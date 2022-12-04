Здоровье 04 декабря 2022, 03:03 Инфекционист спрогнозировал рост числа случаев кори и коклюша в России Инфекционист Тимаков заявил о возможности подъема в РФ заболеваемости корью и коклюшем РИА «Новости»

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Рост заболеваемости корью и коклюшем возможен в России в ближайшие пять лет. Об этом ТАСС сообщил врач-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, это может произойти на фоне сниженного иммунитета у населения из-за COVID-19.

Он добавил, что еще одной причиной станет нежелание взрослых ревакцинироваться от кори и коклюша. Большинство населения ходит с прививками, сделанными в детстве.

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«Поэтому в ближайшие четыре-пять лет мы, скорее всего, увидим подъем заболеваемости корью и коклюшем. Скорее всего, он будет серьезный», — сказал Тимаков.

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Врач также подчеркнул, что эти инфекции куда опаснее коронавируса, к тому же от кори еще не придумали лекарства.

Ранее Тимаков заявил, что этой зимой россиян ждет три волны гриппа. Сейчас идет первая волна, через несколько недель она должна пойти на спад. После новогодних праздников стартует вторая, а заключительная, по его прогнозам, придется на конец зимы — последние недели февраля.