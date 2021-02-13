Рост числа психических заболеваний из-за коронавируса спрогнозировали в России

С приходом пандемии у многих людей изменился уклад жизни, появился стресс, а кто-то из-за вируса потерял близких. Все это провоцирует рост психических заболеваний, который уже заметили в США. Россия тоже находится на грани. Об этом рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«Потребность во временной медикаментозной корректировке обычно возникает после сильный потрясений, смены работы, потерь в семье и тому подобных событий. Пандемия предоставляет все это в избытке, поэтому в США отмечается всплеск обращений за психиатрической помощью», — рассказала она РИА «Новости».

Профессор считает, что в России, вероятно, ситуация похожая. Однако у нас не принято лечить «временные» психологические проблемы медикаментозно. Баранова подчеркнула, что речь не идет о новых диагнозах — пока это «временные» трудности. Например, депрессия или тревожность, которые требуют профессиональной помощи.

По словам эксперта, согласно американской статистике, около 30% людей хотя бы раз в жизни нуждались в медикаментозной коррекции своего психического состояния, и 3% людей нуждаются в этом постоянно.

Тем не менее тревога может быть связана не только с коронавирусом. Коронавирус — триггер для проявления тревожности, а уже переживать человек может даже из-за чайника на плите, пояснила Баранова.