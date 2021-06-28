Рост числа молодых пациентов с коронавирусом зафиксировали в Петербурге

В Санкт-Петербурге фиксируют множество случаев заражения коронавирусом среди молодых пациентов. Доля госпитализированных в возрасте от 20 до 40 лет сейчас выше, чем во время первой и второй волн заболевания.

Об этом сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Доля пациентов молодого возраста, 20-40 лет, которых госпитализируют в стационары, существенно выше, чем в первую и вторую волну. Приходится наблюдать значительное число пациентов данного возраста, которые находятся на искусственной вентиляции легких. К сожалению, нередко видим примеры, когда заболевание заканчивается фатально», — сказал он.

При этом уровень заболевания среди детей сейчас значительно ниже, чем во время второй волны. Доля пациентов, которые находятся в реанимации, составляет 22-23%. Эти показатели соответствуют тем, которые фиксировали в Санкт-Петербурге в зимний период.

Он также подчеркнул, что сейчас в городе подходят к концу вакцины «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Однако доз «Спутника V» достаточно как минимум на 10-14 дней активной вакцинации. Лисовец призвал жителей не откладывать прививку и не ждать желаемого препарата, а вакцинироватся сейчас. Ведь даже в течение нескольких дней, которые придется подождать, чтобы получить одну из двух указанных вакцин, можно заразиться коронавирусом с тяжелыми последствиями.