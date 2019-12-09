Росстат зафиксировал рост числа больных гипертонией в РФ

Около 40% взрослых россиян страдают от артериальной гипертонии Подробнее

Бойцов заметил, что приведенные цифры отражают рост выявляемости этого заболевания. По его словам, среди мужчин в возрасте до 65 лет частота артериальной гипертонии составляет 49%, а у женщин — 40%. При этом около 62% женщин принимают препараты для снижения артериального давления. То же самое делают 42% мужчин.

«Поэтому задача выявления больных АГ является одной из важнейших в рамках диспансеризации и профилактических медицинских осмотров взрослого населения», — резюмировал специалист.