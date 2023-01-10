Здоровье 10 января 2023, 15:22 Росстат выяснил, как часто россияне едят овощи и фрукты

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Всего лишь 11,6% мужчин и 12,4% женщин в России употребляют овощи и фрукты каждый день. Такие данные приводит Росстат за 2022 год, написал «Абзац».

Чаще всего едят овощи и фрукты жители Севастополя, Ингушетии, Адыгеи. Реже всего — в Магаданской области, Ханты-Мансийском автономном округе и Ивановской области.

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Врач общей практики Денис Прокофьев напомнил, что употребление овощей и фруктов позволяет снизить риск развития сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний. Кроме того, постоянное добавление в рацион овощей и фруктов влияет на продолжительность жизни.

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