Росстат раскрыл данные о смертности от ковида в России в январе

Число летальных исходов, основной причиной которых стал коронавирус, в России в январе 2021 года составило 26 292. При этом в 21 511 случаях вирус подтвержден, а в 4 781 он только предполагается.

Замечено, что в 2 388 случаях вирус оказал существенное влияние на смертельный исход, но не стал прямой его причиной, а в 8 427 случаях, несмотря на наличие ковида, он не оказал никакого влияния на смерть, рассказал Росстат, чья статистика опубликована на сайте ведомства в пятницу.

Данные оперативного штаба несколько отличаются. Они подсчитали, что в январе умерли из-за коронавируса 16 064 человека. Это связано с тем, что штаб учитывает только те случаи, когда ковид стал основной причиной смерти и это удалось оперативно подтвердить.

По уточненной информации за декабрь 2020 года, коронавирус стал основной причиной 32 408 смертей, но в 5 396 это окончательно не подтверждено. Новая инфекция ускорила смерть 2 505 человек, у 10 418 умерших вирус был выявлен, но существенного влияния на летальный исход не оказал.

Ученые выяснили, что мужчины, пожилые люди и курильщики обладают чертами, которые делают их наиболее уязвимыми к коронавирусу среди других групп населения. К данному выводу пришли специалисты из Исследовательского института трансляционной геномики в США.