Здоровье 06 апреля 2023, 04:44 Россияне стали чаще болеть гепатитом и сифилисом Росстат зафиксировал рост заболеваемости гепатитом и сифилисом среди россиян freepik

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В России стремительно растет заболеваемость ВИЧ, гепатитом и сифилисом. Об этом заявил «Медвестник» со ссылкой на данные Роспотребнадзора и отчеты Росстата.

К январю 2022 года заболеваемость туберкулезом выросла на 10%, ВИЧ — на 20%, а гонококковой инфекцией — на 19%.

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В то же время в россияне активно стали болеть острыми гепатитами. Гепатитом А за месяц заразились около 300 человек, а гепатитом С и B в сумме около 100. Не менее 2,5 тысячи россиян заболели сифилисом за этот период.

Как уточнил директор НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Н. А. Лопаткина Олег Аполихин, в большинстве случаев заражение венерическими заболеваниями происходит через кровь, сперму или выделения из половых органов при интимной близости.

Он добавил, что поскольку болезнь не проявляет симптомы сразу, единственным надежным способом ее выявления является сдача анализов.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал сохранить тенденцию по росту продолжительности жизни в стране. Он добавил, что за 2022 год продолжительность жизни россиян выросла на 2,7% и теперь составляет 72,8 года.