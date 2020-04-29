Росстат поделился статистикой смертности от новообразований

В Москве зарегистрировали самое большое число жертв новообразований — 27,1 тысячи человек. Следом за столицей оказался Санкт-Петербург: в нем погибли 13,7 тысячи граждан.

Сотрудники Росстата зафиксировали 13,4 тысячи смертей от новообразований в Московской области, 10,3 тысячи — в Краснодарском крае, 10,2 тысячи — в Свердловской области.

Наименьшее число скончавшихся отметили в Ненецком (66 человек) и Чукотском (67 человек) автономных округах, в Ингушетии (249 человек), в Магаданской области (275 человек) и в Республике Тыва (359 человек).

В общем от новообразований в прошлом году погибли 295,5 тысячи человек. По сравнению с 2018 годом количество жертв выросло на 6,7 тысячи.

Высокий прирост обнаружили в Нижегородской и Саратовской областях, в Красноярском и Краснодарском краях и в Санкт-Петербурге.

Главный онколог Министерства здравоохранения России и генеральный директор НМИЦ радиологии Андрей Каприн объяснил большой рост усовершенствованными методами выявления заболеваний.

«Судя по всему, речь идет о том, что просто выросло количество больных в связи со скрининговыми программами. Раньше эти больные, может быть, и умерли бы от других причин, а сейчас мы стали выявлять больше. Поэтому всегда, когда внедряется скрининговая программа, в течение нескольких лет (более пяти лет) не стоит ожидать падения смертности», — подчеркнул Каприн.