Здоровье 31 января 2024, 10:48 Росстат: Орловская область возглавила рейтинг регионов, в которых люди страдают ожирением

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Орловская область оказалась регионом, где больше всего жителей, а именно 34,4%, страдают ожирением. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на Росстат.

На втором месте оказалась Курганская область, где недугом страдают 32,6% населения. Замыкает тройку рейтинга Омская область, где ожирение официально есть у 32,4% жителей.

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Также в опасной зоне находятся Кировская, Липецкая, Брянская, Тульская и Псковская области. В этих регионах проблема есть более чем у 31% людей.

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