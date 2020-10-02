Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в августе

В августе в России по разным причинам скончались почти 143,4 тысячи человек. Рождаемость снизилась на 5,4% в годовом выражении. В прошлом году в августе родились 133,9 тысячи малышей, а в этом — 126,6 тысячи, на 8,3 тысячи меньше.

Из-за коронавируса в стране скончались 3222 человека. При этом еще у еще 641 пациента COVID-19 может быть основной причиной смерти — несмотря на то, что врачи не идентифицировали вирус.

Кроме того, некоторые пациенты скончались из-за влияния коронавирусной инфекции на развитие в их организмах других болезней или осложнений, которые поспособствовали их гибели. По данным Росстата, в августе зафиксировали 1078 случаев, когда ситуация развивалась именно так. При этом в 2522 случаях COVID-19 не стал основной причиной гибели пациента и не оказал существенного влияния на развитие осложнений заболевания, которые могли ы привести к смерти зараженного новым типом инфекции.

С начала пандемии в России выявили 1 194 643 случая заражения коронавирусом. За все время в стране поправились 970 296 человек, еще 21 077 пациентов скончались.