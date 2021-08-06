Росстат назвал число умерших в июне из-за ковида

В России в июне 2021 года COVID-19 стал основной причиной смерти 19 998 человек. Еще более чем в 3,3 тысячи случаев его предполагают таковой.

Статистику по первому месяцу лета представили в Федеральной службе государственной статистики. Данные опубликованы на сайте Росстата.

Умерших с диагностированным ковидом специалисты выделили в четыре группы. В первую вошли как раз случаи, где COVID-19 стал основной причиной смерти. В июне их зафиксировали 19 998.

Как основную причину смерти коронавирусную инфекцию предположили у 3374 скончавшихся. Для уточнения информации необходимы дополнительные медицинские исследования.

В июне у 881 пациента COVID-19 являлся сопутствующим заболеванием, оказал влияние на развитие иных болезней и способствовал развитию осложнений, которые ускорили смерть инфицированного.

В четвертую группу включили случаи, где ковид оказался сопутствующим заболеванием, но никак не повлиял на наступление смерти. Таких в июне оказалось 2865.

Росстат продолжит работу по актуализации и уточнению информации. Сведения специалисты собирают и перепроверяют по каждому региону РФ.

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России сформируется в ближайшие месяцы. Многое зависит от самих людей.