Российскую вакцину «Спутник V» назвали лучшей в мире

Российская вакцина «Спутник V» оказалась самой эффективной для прекращения распространения коронавирусной инфекцией. Этот результат по праву позволяет назвать препарат лучшим в мире. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением на Московской конференции по международной безопасности на форуме «Армия — 2022» выступил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.

Он подчеркнул, что в стране удалось побороть пандемию коронавирусной инфекции, благодаря сотрудничеству с Россией, Китаем и Кубой, а также использованию вакцины «Спутник V».

«В ходе применения препарат показал, что является одним из лучших в мире», — заявил Лопес.

Венесуэла стала одной из первых стран, которая стала покупателем российской вакцины «Спутник V», также власти использовали для защиты населения препараты из Китая и Кубы. С начала пандемии в стране коронавирус подтвердился у 540 тысяч человек. Скончались после заражения более 5,5 тысячи. Полный или частичный курс вакцинации прошли более 90% жителей республики.