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    12 августа 2020, 12:11

    Российскую вакцину от коронавируса начнут испытывать на людях старше 60

    Анастасия Калинина

    Российскую вакцину от коронавируса будут дополнительно исследовать для людей старше 60 лет. Пока препарат тестировался только на людях в возрасте от 18 до 60 лет.
    Российскую вакцину от коронавируса начнут испытывать на людях старше 60

    Недавно зарегистрированную вакцину от коронавируса еще не тестировали на пенсионерах старше 60 лет. Еще нет подтвержденных исследований о том, как с препаратом справятся люди преклонного возраста. Но, по словам Владимира Бондарева, директора Научного центра экспертизы средств медицинского применения, уже в ближайшее время ученые начнут набирать группу и исследовать вакцину, сообщает «Интерфакс».

    Ранее стало известно, что ВОЗ с недоверием отнеслась к данным испытаний российской вакцины от коронавируса. Представители Всемирной организации здравоохранения ведут переговоры с российскими учеными, чтобы приступить к самостоятельному анализу данных.

    Российская вакцина от коронавируса стала первой в мире. Ученые разработали ее всего за несколько месяцев и проверили препарат на более 30 добровольцах. На разработку обрушился шквал критики. Как оказалось, это были недовольные конкуренты.

    Новости SMI.FM