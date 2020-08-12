Российскую вакцину от коронавируса начнут испытывать на людях старше 60

Российскую вакцину от коронавируса будут дополнительно исследовать для людей старше 60 лет. Пока препарат тестировался только на людях в возрасте от 18 до 60 лет.

Недавно зарегистрированную вакцину от коронавируса еще не тестировали на пенсионерах старше 60 лет. Еще нет подтвержденных исследований о том, как с препаратом справятся люди преклонного возраста. Но, по словам Владимира Бондарева, директора Научного центра экспертизы средств медицинского применения, уже в ближайшее время ученые начнут набирать группу и исследовать вакцину, сообщает «Интерфакс».

Ранее стало известно, что ВОЗ с недоверием отнеслась к данным испытаний российской вакцины от коронавируса. Представители Всемирной организации здравоохранения ведут переговоры с российскими учеными, чтобы приступить к самостоятельному анализу данных.

Российская вакцина от коронавируса стала первой в мире. Ученые разработали ее всего за несколько месяцев и проверили препарат на более 30 добровольцах. На разработку обрушился шквал критики. Как оказалось, это были недовольные конкуренты.