Российскую вакцину «Конвасэл» назвали практически универсальной
ФМБА: «Конвасэл» оказалась практически универсальной против разных штаммов коронавируса
Вакцина «Конвасэл» оказывает воздействие на ту часть вируса, которая наименее подвержена мутациям. Таким образом, препарат можно считать практически универсальным против разных штаммов коронавируса, рассказали в Федеральном медико-биологическом агентстве.
Специалисты пояснили, что вакцины, которые создали ранее, были нацелены на поверхностный S белок вируса SARS-CoV-2. А «Конвасэл» направлен на внутренний, нуклеокапсидный N белок, написало РИА «Новости».
Этот внутренний белок остается идентичным для существующих штаммов вируса. Он высококонсервативен и меньше подвержен мутациям.
«Это делает вакцину „Конвасэл“ практически универсальной», — подчеркнули в ФМБА.
В пресс-службе подчеркнули, что вакцинация этим препаратом дает стопроцентную выработку высоких титров специфических антител и формированию клеток памяти. При этом, по словам специалистов ФМБА, зарубежные ученые только сейчас начали понимать актуальность N белка, но для создания аналога «Конвасэла» им понадобится как минимум два-три года.
Промышленное производство «Конвасэла» в России началось 5 апреля. Он подходит и для ревакцинации после прививки «Спутником V», «Эпиваккороной» или «Ковиваком».