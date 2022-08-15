Российскую вакцину «Конвасэл» назвали практически универсальной

Вакцина «Конвасэл» оказывает воздействие на ту часть вируса, которая наименее подвержена мутациям. Таким образом, препарат можно считать практически универсальным против разных штаммов коронавируса, рассказали в Федеральном медико-биологическом агентстве.

Специалисты пояснили, что вакцины, которые создали ранее, были нацелены на поверхностный S белок вируса SARS-CoV-2. А «Конвасэл» направлен на внутренний, нуклеокапсидный N белок, написало РИА «Новости».

Этот внутренний белок остается идентичным для существующих штаммов вируса. Он высококонсервативен и меньше подвержен мутациям.

«Это делает вакцину „Конвасэл“ практически универсальной», — подчеркнули в ФМБА.

В пресс-службе подчеркнули, что вакцинация этим препаратом дает стопроцентную выработку высоких титров специфических антител и формированию клеток памяти. При этом, по словам специалистов ФМБА, зарубежные ученые только сейчас начали понимать актуальность N белка, но для создания аналога «Конвасэла» им понадобится как минимум два-три года.

Промышленное производство «Конвасэла» в России началось 5 апреля. Он подходит и для ревакцинации после прививки «Спутником V», «Эпиваккороной» или «Ковиваком».