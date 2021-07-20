Российское общество «Знание» проведет прямой эфир с Мурашко по вопросам вакцинации

Прямой эфир с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко пройдет 21 июля. Он состоится в рамках просветительской кампании Российского общества «Знание» — «Разберемся в вакцинах вместе». Она посвящена вопросам вакцинации от коронавируса.

Трансляция эфира будет вестись на сайте Российского общества «Знание» и в группе этой организации в соцсети «ВКонтакте». Любой желающий может направить вопросы Мурашко через форму на сайте. Он ответит на наиболее популярные из них.

Цель проекта «Разберемся в вакцинах вместе» — помочь людям принять правильное для себя решение по вопросу вакцинации, дать четкую инструкцию по порядку вакцинирования в регионе, а также развеять все мифы, связанные с прививкой.

В рамках просветительской кампании общество «Знание» вместе с акцией #МЫВМЕСТЕ организует онлайн-эфиры с государственными деятелями и авторитетными экспертами из профессиональной среды по актуальным темам вакцинации. Расписание прямых эфиров и трансляции будут доступны на информационном ресурсе Разберемся в вакцинах вместе», а также в соцсетях Российского общества «Знание» и #МЫВМЕСТЕ. Пользователи сайта получат возможность напрямую задавать вопросы экспертам и получать ответы из первых уст.

Также на сайте будет собрана экспертная информация о вакцинации из надежных источников: научные данные, интервью авторитетных врачей, информация о производстве, сведения о порядке вакцинации, возможных побочных явлениях, факторах риска и влиянии на организм. Информация будет представлена в виде ответов на популярные вопросы и в формате видео.

Для информирования пользователей Сети о работе ресурса организация выпустит буклеты с краткими данными о вакцинации и QR кодом, ведущим на сайт. Буклеты можно будет найти в МФЦ, поликлиниках, аптеках, вузах России.

Российское общество «Знание» — приемник советской общественной организации, основанной в 1947 году как «Всесоюзное общество по распространению политических и научных знаний». С 1963 года организация стала называться Всесоюзное общество «Знание», а с 1991 года — Общество «Знание России».

В 2016 году общество преобразовали в Общероссийскую общественно-государственную просветительскую организацию Российское общество «Знание».

Президент РФ Владимир Путин 21 апреля 2021 года во время послания Федеральному собранию заявил о необходимости перезапуска Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.