    13 апреля 2020, 13:10

    Российским врачам посоветовали рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус

    Александра Ломейко

    Любой случай ОРВИ в России теперь может быть записан как подозрение на COVID-19. Рекомендации медикам дал Минздрав. В ведомстве советуют как можно быстрее начинать противовирусную терапию.
    Российским врачам посоветовали рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус

    Группа ведущих российских ученых подготовила методичку «Лекарственная терапия острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19». Она опубликована на сайте Минздрава РФ.

    «Любой случай острой респираторной инфекции <…> при отсутствии других известных причин, которые объясняют клиническую картину вне зависимости от эпидемиологического анамнеза, считается подозрительным на COVID-19», — отмечено в методическом материале.

    При этом врачей просят учесть, что речь идет о повышенной — 37,5 градуса — температуре тела и одном или более катаральных симптомах, в том числе сухом кашле, одышке, боли в горле и других.

    В пособии говорится, что в поликлиниках должны безотлагательно начинать лечение пациентов с ОРВИ-симптоматикой. Результатов тестов на коронавирус при этом ждать не нужно.

    «Противовирусная терапия должна начинаться в первые 48 часов с начала заболевания. Клинически доказано, что именно раннее начало лечения обеспечивает более легкое и короткое течение заболевания у пациентов с COVID-19», — подчеркнули в Минздраве.

    Ранее стало известно, что на подобные меры пошли в Новосибирской области. Губернатор региона Андрей Травников напомнил, что первые признаки коронавирусной инфекции схожи с обычной ОРВИ.