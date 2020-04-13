Российским врачам посоветовали рассматривать любой случай ОРВИ как подозрение на коронавирус

Любой случай ОРВИ в России теперь может быть записан как подозрение на COVID-19. Рекомендации медикам дал Минздрав. В ведомстве советуют как можно быстрее начинать противовирусную терапию.

Группа ведущих российских ученых подготовила методичку «Лекарственная терапия острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19». Она опубликована на сайте Минздрава РФ.

«Любой случай острой респираторной инфекции <…> при отсутствии других известных причин, которые объясняют клиническую картину вне зависимости от эпидемиологического анамнеза, считается подозрительным на COVID-19», — отмечено в методическом материале.

При этом врачей просят учесть, что речь идет о повышенной — 37,5 градуса — температуре тела и одном или более катаральных симптомах, в том числе сухом кашле, одышке, боли в горле и других.

В пособии говорится, что в поликлиниках должны безотлагательно начинать лечение пациентов с ОРВИ-симптоматикой. Результатов тестов на коронавирус при этом ждать не нужно.

«Противовирусная терапия должна начинаться в первые 48 часов с начала заболевания. Клинически доказано, что именно раннее начало лечения обеспечивает более легкое и короткое течение заболевания у пациентов с COVID-19», — подчеркнули в Минздраве.

Ранее стало известно, что на подобные меры пошли в Новосибирской области. Губернатор региона Андрей Травников напомнил, что первые признаки коронавирусной инфекции схожи с обычной ОРВИ.