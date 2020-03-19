Российским врачам попросили разрешить онлайн-диагностику

Распространение коронавируса требует принятия максимальных мер для безопасности людей. Многие компании уже перешли на дистанционную работу, чтобы минимизировать риски заражения. Теперь правительство просят дать врачам возможность ставить диагнозы по Сети.

С предложением по онлайн-диагнозам выступил Фонд развития интернет-инициатив, пишет РБК со ссылкой на письмо директора фонда Кирилла Варламова. Свою инициативу он направил премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Согласно документу, российским врачам хотят разрешить как ставить диагноз пациентам в интернете, так и дистанционно назначать лечение. Такая мера поможет снизить число граждан, которые приходят в медучреждения.

Более того, дистанционная работа позволит россиянам чаще обращаться за помощью, благодаря чему медики смогут еще на ранней стадии диагностировать опасные заболевания. При этом стоит понимать, что коронавирус выявить дистанционно невозможно.

Президент России Владимир Путин уже подписал указ о дистанционной продаже лекарств. Граждане смогут купить в Сети те препараты, которые не требуют рецепта.

В мире заразившихся 2019-nCoV насчитывается уже более 219 тысяч человек. В России коронавирус диагностирован у 147 пациентов. ВОЗ 11 марта объявила пандемией вспышку коронавируса.