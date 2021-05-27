Российским туристам рассказали, как не нарваться на штраф после отдыха за границей

В отношении почти шести тысяч москвичей составлен протокол об административном правонарушении: они не сдали тест на коронавирус по возвращении из-за границы. Почему соотечественники не успевают или не проходят вовремя исследование, написала «Парламентская газета».

Нарушителям уже выписали штрафы в общей сумме более чем на 16 миллионов рублей, рассказали в Управлении Роспотребнадзора Москвы.

Все, кто вернулся в Россию, должны пройти лабораторное исследование методом ПЦР в аэропорту, поликлинике или коммерческой лаборатории. С 1 мая необходимо проходить не один, а два теста подряд. Результат первого тестирования надо загрузить на портал госуслуг в течение 72 часов после прилета из-за границы. При этом до получения справки предстоит соблюдать режим изоляции. При отрицательном результате менее чем через сутки нужно сдать второй тест и тоже предоставить его результат.

По мнению первого зампреда комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, большинство нарушителей получили штрафы по причине халатности.

«Роспотребнадзор должен повышать дисциплину, есть соответствующие меры административного вмешательства, которые ведомство совершенно справедливо использует. Ведь привезти с собой очередной штамм вируса из экзотической страны — это реальная угроза и начало новых неприятностей для окружающих», — отметил Рязанский.

Однако первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова говорила, что около 19% россиян не пользуются интернетом. Поэтому она сделала вывод, что некоторые люди, не сдавшие ПЦР-тест, не знали о таком требовании или не смогли загрузить результаты исследования на портал госуслуг. С такой проблемой могли столкнуться пенсионеры. В связи с этим Рукавишникова предложила подключить волонтеров из медицинских вузов, чтобы они звонили пожилым людям и уточняли, помогали.