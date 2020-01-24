Российским семьям рассказали, как не «заразиться» друг от друга ожирением
По ее словам, люди склонны к подражательному поведению. Если в моде пышные формы, то человек начинает больше есть, если нет, то, наоборот, ограничивает себя. Семейные традиции тоже одна из причин набора веса.
«Семья — государство в государстве. Если у мужа или жены приняты какие-то застолья с огромным количеством еды, то тяжело противостоять, тяжело готовить себе отдельно. Волей-неволей принимаешь поведение своей второй половины», — сказала Соломатила «Москве 24».
Она отметила, что не поддаваться таким привычкам сложно, но возможно. Просто убеждение часто не работает, но можно попробовать те же хитрости, что и с детьми.
«Стоит попробовать к той не очень полезной еде готовить салаты чаще, чем обычно. Конечно, можно оставить что-то жареное, но к нему добавить овощи. Так себе можно положить побольше салата и меньше вредной еды», — пояснила диетолог.
Таким способом можно постепенно приучить своего супруга есть меньше жареных блюд. Пищу лучше тушить, отваривать или запекать. Сладкоежки могут заменять жирные десерты мороженным или сухофруктами.
Ранее врач-диетолог Ирина Торопыгина рассказала, что для похудения можно есть ананасы, грейпфруты и корицу.