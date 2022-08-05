Российским мужчинам раскрыли секрет продления молодости

Регулярные занятия спортом, хороший сон и отказ от сигарет помогут мужчинам продлить свою молодость. Об этом в Telegram-канале написал врач-уролог Марк Гадзиян.

Чтобы оставаться молодыми, мужчинам нужно поддерживать собственную физическую форму, заниматься упражнениями хотя бы четыре раза в неделю, чередуя динамические и статические нагрузки. Медик посоветовал отказаться от длительного пребывания на активном солнце.

В питании он рекомендовал отказаться от большого количества мяса, жареной и соленой пищи, мучного, сахара. Гадзиян призвал употреблять больше морепродуктов и овощей. В алкоголе мужчинам стоит обратить внимание на сухое красное или белое вино, но не более двух бокалов.

Наистрожайшим табу являются сигареты, а также кальяны и вейпы. Также здоровью поможет вспомогательная фармакология: омега 3, ГАМК, витамин D.

«Замечайте и общайтесь с умными, успешными людьми, окружайте себя теми, от кого заряжаешься, учишься. Постарайтесь видеть истинную красоту в людях, особенно в женщинах, умейте наслаждаться эстетически их красотой и грацией», — заключил Гадзиян.

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