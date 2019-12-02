Российским медикам хотят проложить отдельные дороги

В регионах, где отсутствуют медицинские центры, планируют построить специальные дороги, которые будут вести в пункты скорой помощи. В границах городских поселений между населенными пунктами должна образоваться 15-минутная транспортная доступность для скорой. В сельской местности — 30-минутная.

Такие предложения есть в методических организациях Минтранса по развитию транспортной инфраструктуры, обеспечивающей доступность медицинской инфраструктуры для населения.

«Данные рекомендации следует учитывать при организации транспортного обслуживания объектов медицинской инфраструктуры (учреждений здравоохранения), а также при планировании дорожных работ в целях повышения уровня их доступности», — говорится в документе.

Минтранс предлагает помогать скорым добираться до места с помощью регулировки светофоров, в том числе организацией «зеленой волны» с помощью автоматизированных систем управления дорожным движением.

«В случае необходимости обеспечить проектирование и строительство автомобильных дорог (подъездных путей), обеспечивающих возможность доставки граждан от вертолетной площадки до медицинского учреждения в течение не более 15 минут», — указано в методических рекомендациях.

Кроме этого, хотят «обеспечить установление маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа, связывающих населенные пункты, не имеющие собственных центров помощи, с объектами медицинской инфраструктуры местного значения муниципального района, либо объектами медицинской инфраструктуры регионального значения».