Российским аллергикам предрекли тяжелую весну

Сезон аллергий из-за цветения растений в этом году станет особенно бурным из-за быстрого потепления и отсутствия дождей, которые смывают пыльцу. Своими прогнозами и советами поделились эксперты, опрошенные газетой «Известия».

Теплая погода с дефицитом осадков придет в Центральную часть России в первые числа апреля, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец. По его оценке, температура во второй весенний месяц будет на один два градуса выше нормы. При этом количество дождей будет минимальным. Такая же погода ожидается в мае.

В таких условиях цветение растений обещает быть бурным. Таким мнением поделился доцент Аграрно-технологического института РУДН Валентин Введенский. Он пояснил, что обильные снегопады достаточно увлажнили почву, а значит деревья начнут активно просыпаться.

В начале апреля ожидается цветение ольхи, после пыльцу начнет распылять орешник. Если погода окажется действительно теплой, то вегетация растений станет особенно интенсивной.

Цветение березы специалисты ожидают в конце апреля — начале мая.

Если аллергия вызывает серьезный дискомфорт, то лучше временно сменить место пребывания на место, где деревья еще не зацвели или их вегетация уже закончилась. Для спасения от пыльцы можно использовать маски, к которым за год многие уже привыкли.

Главное при аллергии не заниматься самолечением. Лучше еще до цветения деревьев обратиться к врачу, чтобы он подобрал подходящий препарат.