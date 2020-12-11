Российский врач заявил о еще одной пандемии

К распространению коронавируса в России добавилась новая пандемия — ожирение. При этом чаще всего лишние килограммы набирают мужчины, заявил генеральный директор НМИЦ кардиологии и главный внештатный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов.

«Пришел новый наш враг под названием ожирение. <…> Если говорить об ожирении, то это сейчас действительно пандемия настоящая, и особенно это касается мужчин. Если у женщин уровень ожирения хоть и возрос по сравнению с первым десятилетием, то это не более чем на 10-15%, а у мужчин это трехкратное увеличение», — привел ТАСС слова врача.

Бойцов пояснил, что причина увеличения количества людей с ожирением кроется в контроле питания. Люди перестали следить за количеством и качеством еды. Кардиолог отметил, что в повседневной жизни стерлись границы между обычным и праздничным обедом.

«Главная причина в том, что у нас утратилась граница различий между <…> обычным обедом и праздничным обедом — и по количеству пищи, и по составу пищи, и по структуре пищи. Вот со всем этим счастьем нам надо сейчас бороться», — заключил Бойцов.

Ранее кандидат медицинских наук и врач-диетолог Ольга Григорьян посоветовала не есть мандарины тем, кто следит за своим весом. Она объяснила, что в них фруктозы содержится больше, чем в остальных цитрусовых, пишет газета «Известия».