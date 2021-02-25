Российский вирусолог допустил окончание пандемии в 2022 году

Человечество в 2022 году сможет смело утверждать, что пандемия коронавируса закончилась. Хотя случаи заболевания COVID-19 все равно будут регистрировать. Такой прогноз сделал вирусолог Анатолий Альтштейн.

В разговоре с сайтом kp.ru Альтштейн заявил, что есть основания верить, что массовое распространение коронавируса завершится в 2022 году. Такое мнение он выразил после предположения эксперта Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) об окончании пандемии в следующем году.

«Думаю, в 2022 году мы будем считать, что пандемия закончена, хоть это и не значит, что случаев заболевания ковидом не будет вообще. Нашей основной заботой станет вакцинация, но с нами в определенной мере останутся и маски, и дистанцирование», — считает вирусолог.

Альтштейн в качестве примера привел Японию и страны Юго-Восточной Азии, где жители привыкли ходить в масках в общественных местах. Ученый отметил, что опасная ситуация может создаться, когда в одной среде вместе окажут вакцинированные и невакцинированные люди. По его словам, те, кто сделал прививки, могут нарушать противоэпидемические правила. Вирусолог отметил, что вакцина не является стопроцентной защитой от вируса.

Альтштейн напомнил, что вакцинированный человек не может быть активным распространителем вируса. Однако заразиться и передать инфекцию он все-таки может.

Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге недавно сделал прогноз об окончании пандемии. По его мнению, мир победит массовое заражение коронавирусом в начале 2022 года. Однако единичные случаи все равно будут фиксироваться.