Российский ученый устроил эксперимент и дважды заболел COVID-19

Новосибирский ученый Александр Чепурнов перенес COVID-19 и решил устроить эксперимент с повторным заражением. По его словам, второй раз заболевание проходило сложнее, но все зависит от особенностей организма.

Бывший сотрудник «Вектора» и ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины подхватил коронавирус в конце февраля. Тогда Чепурнов летал во Францию с пересадкой в Москве. Спустя некоторое время ученый потерял обоняние, а врачи выявили двустороннюю пневмонию. После завершения лечения тест показал наличие антител, которые через три месяца перестали определяться. Чепурнов решил повторно заразиться коронавирусом и стал общаться с инфицированными.

«Защита пала ровно через шесть месяцев с момента первичного заболевания. Инфекция дала о себе знать першением в горле — и носоглоточный ПЦР-мазок сразу показал положительную реакцию на COVID», — рассказал ученый сайту kp.ru.

Он добавил, что во второй раз болел тяжелее, чем в первый. У мужчины пять дней температура была выше 39 градусов, вкусовое восприятие изменилось, а обоняние пропало. В итоге проходить лечение пришлось в больнице. При этом Чепурнов подчеркнул, что его случай непоказательный, так как течение болезни зависит от индивидуальных особенностей организма. По результатам эксперимента ученый пришел к выводу, что населению не удастся выработать коллективный иммунитет к COVID-19. Это значит, что вирус будет активен еще не один год.