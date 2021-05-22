Российский ученый рассказал, ждать ли пандемию птичьего гриппа

Говорить о пандемии птичьего гриппа пока рано, нужно проводить исследования и отслеживать ситуацию. Однако вероятность того, что вирус мутирует и начнет передаваться от человека к человеку, есть.

Об этом «360» заявил кандидат ветеринарных наук Павел Рахманин.

«Не исключено, что вирус может мутировать и в каких-то его дальнейших видоизменениях передаваться человеку. Но здесь сложно сказать, пока таких инцидентов, насколько мне известно, не было. Надо отслеживать ситуацию», — отметил он.

Рахманин подчеркнул, что в последнее время птичий грипп опять начинает о себе напоминать. Сейчас неизвестно, к чему это может привести для человечества.

«Как он (птичий грипп — прим. ред.) дальше себя поведет, будет ли он распространяться и будут ли новые вспышки, сложно сказать. Если будут соблюдены все меры профилактики, может быть, как-то и можно будет его остановить», — подчеркнул собеседник.

Ранее китайские ученые заявили, что штамм птичьего гриппа H5N8 и его состав указывают на еще одну возможную пандемию. Этот штамм впервые выявили в Китае в 2010 году. В 2016 году его обнаружили уже во многих странах — инфекцией заразились птицы в Индии, России, Монголии, США и некоторых странах Европы. При этом к 2020 году вспышки зарегистрировали уже в 46 странах.

По данным исследователей, у семи сельскохозяйственных рабочих в России в декабре 2020-го выявили перекрестные инфекции. Однако обнаружить передачу вируса от человека к человеку ученые пока не смогли. Но они подчеркнули, что вирусу обычно не нужно много времени для адаптации к другим жертвам после того, как скрещивание уже произошло. Поэтому ученые призвали фармацевтические компании начать разрабатывать вакцины.