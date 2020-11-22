Российский ученый рассказал, как побороть коронавирус с помощью белка

Кандидат биологических наук и биоинформатик Александр Тышковский поделился способом, который поможет нейтрализовать коронавирус. Он предлагает поработать с белком ACE2.

Эксперт отметил, что исследования в области нового вируса не стоят на месте. Но даже вакцина когда-то перестанет работать, потому что будут появляться новые штаммы. Однако, по его мнению, спасение от коронавируса находится в самом человеческом организме.

Тышковский объяснил, что белок ACE2 служит для вируса некими воротами для проникновения в клетки.

«Получается, ACE2 — наше слабое место, которым раз за разом успешно пользуется коронавирус. Но что, если превратить этот недостаток в преимущество? Рецепт инновационного лекарства очень прост: ввести в кровь зараженному пациенту дополнительные копии белка ACE2», — рассказал он на своей странице в Facebook.

По его словам, добавленные рецепторы будут действовать как антитела. Они свяжут коронавирус и не дадут ему атаковать клетки. Биоинформатик обратил внимание на эксперименты, проведенные на тканях и клетках человека. Они показали, что добавление белка ACE2 действительно нейтрализует SARS-CoV-2. Тем не менее эксперт отметил, что надежность и эффективность такого способа можно будет определить только во время клинических испытаний. Предварительно, результаты второй фазы будут известны уже в декабре 2020 года.