Российский ученый не исключил появление менее чувствительных к вакцинам штаммов коронавируса

Российский ученый не исключил появление штаммов коронавируса, против которых разработанные вакцины будут бессильны. Это может произойти из-за низких темпов вакцинации в странах третьего мира.

Ждать популяционного иммунитета в мире придется долго, отметил заведующий лабораторией Института молекулярной генетики Российской академии наук, профессор Сколковского института науки и технологий Константин Северинов в интервью «Парламентской газете». Такие выводы можно сделать, просмотрев количество переболевших и привившихся от коронавируса. В бедных странах темпы вакцинации либо очень низкие, либо прививочную кампанию даже не запускали.

«В разных странах вакцины используются очень неравномерно. Есть страны, которые уже только за счет вакцинирования приближаются к коллективному иммунитету. Но большинство людей, увы, живут не в этих странах и не в странах золотого миллиарда, где достаточный уровень вакцинации, скорее всего, будет достигнут к концу лета. Большая часть людей живет в бедных странах, где уровень вакцинирования на сегодня не превышает нескольких процентов, а может еще меньше», — отметил он.

По словам ученого, если темпы вакцинации не ускорить в этих странах, то неизбежно коронавирус мутирует, появятся новые штаммы, которые будут заражать людей с антителами к исходным вариантам вируса.

«Очевидно, что люди там будут заболевать, и эти страны станут резервуаром, где инфекционный процесс продолжится, если не будет принято никаких мер. Чем больше времени мы даем возможность вирусу эволюционировать, тем выше вероятность, что возникнут новые его варианты», — добавил ученый.

Ни один разработчик вакцины от коронавируса, по словам Северинова, не сможет дать полную гарантию, что его препарат будет эффективен против будущих мутаций.