Российских космонавтов начали вакцинировать от коронавируса

Первым прививку препаратом «Спутник V» сделали космонавтам Олегу Артемьеву и Николаю Чубу утром 18 декабря.

Олег Артемьев отметил, что не нужно опасаться вакцинации. Российская космическая программа имеет важное государственное значение, а здоровье космонавтов, по его словам, должно быть стабильным — чтобы не ставить под угрозу ее выполнение.

«Болезнь страшная. Многие из моих друзей перенесли ее очень тяжело. Есть даже те, кто лишился жизни из-за этой болезни», — сказал Артемьев.

Вторую дозу вакцины от коронавируса космонавты получат через три недели. За их состоянием будут следить медицинские специалисты Центра подготовки космонавтов.

Ранее заведующий лаборатории ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова РАМН, иммунолог Михаил Костинов рассказал журналистам Ура.ру, что те, кто переболел COVID-19 бессимптомно, могут быть носителями вируса в пределах двух недель. Те, у кого болезнь протекала со средней тяжестью — до трех недель. До четырех и более недель могут быть носителями вируса те, кто из-за СОVID-19 находились в реанимации или в палате интенсивной терапии.