Российские знаменитости рассказали о тренде на ЗОЖ в период COVID-19
Саша Стоун: если вы спите меньше шести часов, это сильно влияет на ваше здоровье
Российские артисты, певцы и блогеры рассказали, как им удается бороться с коронавирусом и сезонными простудами. Кто-то считает моржевание лучшим способом в борьбе с ОРВИ, кто-то увлекается витаминами и спортом. Журналисты Daily Storm узнали у некоторых звезд, каких методов придерживают они.
Балерина Анастасия Волочкова призналась, что с детства укрепляет иммунитет закаливанием. По ее словам, благодаря этому методу она никогда не болеет.
Певица Анжелика Пушнова использует более мягкие методы поддержания своего организма в здоровом виде. Артистка считает, что в период холодов и пандемии важно подбадривать себя положительными эмоциями.
«Нужно мыслить позитивно и не думать, что будет, если ты заболеешь, потому что мысли притягивают это. У меня это работает всегда. Поэтому нужно больше думать о позитиве и о том, как сделать свою жизнь комфортной и здоровой», — сообщила она.
Актриса театра и кино Ирина Рудоминская старается не травить свой организм вредными продуктами питания. Также она отметила, что укрепить иммунитет поможет спорт и чистая вода.
«Наш организм устал от такого стресса. И главная задача сейчас — не перегружать его, давать себе время отдохнуть, не травить его вредной пищей, а наоборот, наполнять продуктами здорового питания. Введите в свою жизнь правильные привычки: занимайтесь спортом, пейте много воды и т. д. Все это поможет укрепить ваш организм», — сообщила актриса.
Многократный чемпион мира и России по MMA, блогер Саша Стоун спасается в период коронавируса сном и витаминами.
«Если вы спите меньше шести часов, это сильно влияет на ваше здоровье», — пояснил он и добавил, что людям, которые часто болеют, необходимо укреплять иммунитет фруктами, соками, сном, спортом и любовью.