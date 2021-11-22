Российские знаменитости рассказали о тренде на ЗОЖ в период COVID-19

Российские артисты, певцы и блогеры рассказали, как им удается бороться с коронавирусом и сезонными простудами. Кто-то считает моржевание лучшим способом в борьбе с ОРВИ, кто-то увлекается витаминами и спортом. Журналисты Daily Storm узнали у некоторых звезд, каких методов придерживают они.

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что с детства укрепляет иммунитет закаливанием. По ее словам, благодаря этому методу она никогда не болеет.

Певица Анжелика Пушнова использует более мягкие методы поддержания своего организма в здоровом виде. Артистка считает, что в период холодов и пандемии важно подбадривать себя положительными эмоциями.

«Нужно мыслить позитивно и не думать, что будет, если ты заболеешь, потому что мысли притягивают это. У меня это работает всегда. Поэтому нужно больше думать о позитиве и о том, как сделать свою жизнь комфортной и здоровой», — сообщила она.

Актриса театра и кино Ирина Рудоминская старается не травить свой организм вредными продуктами питания. Также она отметила, что укрепить иммунитет поможет спорт и чистая вода.

«Наш организм устал от такого стресса. И главная задача сейчас — не перегружать его, давать себе время отдохнуть, не травить его вредной пищей, а наоборот, наполнять продуктами здорового питания. Введите в свою жизнь правильные привычки: занимайтесь спортом, пейте много воды и т. д. Все это поможет укрепить ваш организм», — сообщила актриса.

Многократный чемпион мира и России по MMA, блогер Саша Стоун спасается в период коронавируса сном и витаминами.

«Если вы спите меньше шести часов, это сильно влияет на ваше здоровье», — пояснил он и добавил, что людям, которые часто болеют, необходимо укреплять иммунитет фруктами, соками, сном, спортом и любовью.