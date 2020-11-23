Американцу с неизлечимой болезнью помогли российские врачи

Отмечается, что Спенсер приехал на лечение в Россию этой осенью. У него были проблемы с глотанием, и он мог передвигаться лишь на ходунках. Американские врачи не смогли ему помочь, и он обратился за помощью к российским специалистам, прислушавшись к совету друга. Мужчина вновь может принимать пищу и самостоятельно ходить после лечения в Пермской клинике.

«Я смог лучше глотать, мне стало несколько проще говорить. Вот это да! Лечение начало давать результаты! Практически сразу. Я могу есть нормальную еду и не давиться ею», — поделился американец.