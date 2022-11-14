Здоровье 14 ноября 2022, 12:07 Российские врачи за сутки госпитализировали на 11,3% меньше пациентов с COVID-19 Оперштаб сообщил о 4578 новых случаях заболевания COVID-19 в России за сутки РИА «Новости»

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В России за сутки выявили 4578 новых случаев заболевания ковидом. Госпитализировали на 11,3% меньше больных, чем день назад. Об этом сообщил оперштаб.

По данным на утро 14 ноября, в стационары направили 494 человека. Это на 11,3% меньше, чем сообщали в воскресенье утром. Такую динамику заметили в 42 регионах страны, обратную — в 23 субъектах. Еще в 20 ситуация не изменилась.

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Выздоровели 4460 человек. Это на 12,1% меньше, чем 13 ноября. Скончался 61 больной. В общей сложности выявили 4578 новых случаев заболевания.

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В Москве диагностировали 635 новых случаев заболевания, госпитализировали 139 человек. Выздоровел 621 пациент, но 12 скончались. В Московской области ковид диагностировали 93 жителям, в больницы направили 17 больных. Выздоровели 11 человек, трое умерли. За все время пандемии в Подмосковье сделали 21 491 333 теста.

Мордовия, Новосибирская и Амурская области стали лидерами прошедшей недели по снижению темпов заболеваемости COVID-19. Показатель на 100 тысяч населения в них сократился на 39,6%, 20,6% и 15,8%. В целом по России он составил 24,71 и снизился на 6,5%. Заболеваемость увеличилась в 21 регионе, в девяти из них — больше, чем в среднем по стране.