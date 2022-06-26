Российские врачи выявили 14 случаев заболевания корью за первые пять месяцев с начала года. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«За период январь–май 2022 года выявлено 14 случаев заболевания в пяти субъектах страны. Показатель заболеваемости — 0,01 на 100 тысяч населения. Все заболевавшие — дети до 17 лет. Средний многолетний показатель составляет 1,12 на 100 тысяч населения», — заявили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В 2018 году российские медики зафиксировали 2539 случаев кори, в 2019 году — 4491, а в 2020-м — 1212. В 2021 году врачи выявили всего один случай кори. Как пояснили в Роспотребнадзоре, в 2019–2020 годах появились объективные предпосылки для улучшения эпидемической ситуации. Тогда в России провели массовую вакцинацию непривитых жителей страны и трудовых мигрантов.

Корь является крайне заразным и потенциально смертельным заболеванием. Инфекция передается от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем. По данным ВОЗ, ежегодно от кори умирают 150-180 тысяч человек.