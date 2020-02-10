Российские врачи сбежали от пациента с подозрениями на коронавирус

«Сначала сын пошел в здание, где сдаются анализы. Он простой парень, с ходу на весь коридор заявил, что он прилетел из Пекина и ему бы сдать анализы, чтобы исключить коронавирус. Медперсонал сразу же „растворился“», — рассказал отец Ильи.

В приемном покое ситуация повторилась. Только теперь Илья решил врачу шепнуть на ухо о коронавирусе. Женщина тут же растворилась среди коридоров больницы. Никаких анализов у Ильи брать не стали. Больница вымерла. Пациенту, правда, предложили покинуть здание самостоятельно — через черный ход.

«Проводится служебная проверка по этому случаю. Документальных подтверждений нет. Тем не менее для всех медицинских организаций разработан алгоритм действий при работе с пациентами, поступающими с подозрением на коронавирус», — рассказали тем временем в Минздраве республики.

Чем закончилась проверка и была ли она вообще проведена, пока неизвестно. Между тем в 25 километрах от Уфы собираются устроить карантинную зону для прибывающих из Китая. Жители села Нижегородка уже в панике.