Российские врачи разработали новый способ лечения рака

При помощи нового метода можно лечить опухоли и убирать метастазы. Заведующий отделением лучевой терапии Института онкологии «Хадасса Москва» Сергей Усычкин рассказал, что в некоторых случаях этот метод может заменить стандартную химиотерапию, а также сочетается с таргетной или иммунотерапией.

«Лечение происходит за счет большой дозы ионизирующего излучения. Оно разрушает генетический материал опухолевых клеток и подавляет их рост. Это в конечном итоге приводит к гибели опухоли», — рассказал он.