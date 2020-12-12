Российские врачи провели более 82 млн тестов на COVID-19

За время пандемии в России провели более 82 миллионов исследований на наличие коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации проведено более 82,1 миллиона тестов на коронавирус. За прошедшие сутки было сделано 539 тысяч исследований», — сказано в сообщении ведомства.

Согласно информации Роспотребнадзора, сейчас под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирус остаются порядка 555,9 тысячи человек.

По данным на 11 декабря, российские врачи зафиксировали 2 597 711 случаев заболевания COVID-19. Выписались из больниц после выздоровления 2 059 840 пациентов. К летальному исходу привело 45 893 случая инфицирования.

Сейчас в России продолжается вакцинация населения из групп риска. Сначала прививать граждан начали в московском регионе, а затем к мероприятию подключилась и вся страна. Премьер-министр страны Михаил Мишустин попросил власти на местах не приостанавливать работу прививочных пунктов на новогодних каникулах. Кроме того, он подчеркнул, что Россия занимает лидирующую позицию по организации вакцинации среди других стран.