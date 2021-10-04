Российские врачи предупредили о возможности повторно заболеть COVID-19

Российские врачи и зарубежные ученые пришли к выводу о том, что возможность заразиться коронавирусом повторно невелика, но есть. Результаты исследований опубликовал портал «Доктор Питер».

Основные итоги исследований, проведенных к настоящему времени, говорят о том, что большинство людей сохраняют иммунитет к коронавирусу еще несколько месяцев после заражения вирусом.

Однако заболеть во второй раз возможно — есть риск инфицирования новым штаммом коронавируса, при этом второй случай заболевания может протекать еще тяжелее, чем первый. Британские ученые зафиксировали реинфекцию у 2% пациентов. При этом разницы в количестве антител у уже переболевших и остальных специалисты не выявили.

Журнал Lancet опубликовал исследование о повторном ковиде. Ученые смоделировали риск вторичного заражения. Согласно их выводам, заболеть второй раз вероятнее всего в период от трех месяцев до пяти лет — столько могут сохраняться антитела. Но были зафиксированы случаи заражения даже почти сразу после выздоровления.

Российский врач Борис Шеляпин призвал внимательнее относиться к информации о повторных случаях заражения и сослался на исследование SIREN, которое показало, что коронавирусом заражается в среднем 1% от уже переболевших. Ученые, которые приняли участие в SIREN, подтвердили, что после болезни антитела начинают постепенно снижаться и сходят на нет примерно через пять месяцев. Именно на этой информации построена рекомендация по вакцинации для переболевших.

По словам Шеляпина, повторно болезнь редко протекает в тяжелой форме, но такие случаи все же встречались, поэтому меры предосторожности не стоит отменять.

«Заболеть повторно не проблема. Штамм мутирует. Причем болеют иногда очень тяжело. Надо с этим жить, надо это принять», — объяснил Шеляпин.

Врач рассказал, что в ближайшее время вряд ли найдется эффективный противовирусный препарат. Поэтому лучший способ борьбы с COVID-19 — это профилактика. Нужно жить осторожно и стараться не посещать места с большим скоплением людей. А если заражение уже произошло, то своевременно замечать симптомы и лечить заболевание.