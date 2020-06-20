Российские врачи помогут в борьбе с коронавирусом коллегам из Армении

Группа российских врачей отправится из Москвы в Ереван специальным рейсом Red Wings. Медики пожелали помочь своим армянским коллегам в борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщили в посольстве Армении в России.

Сообщаем, что 21 июня в 18.00 из аэропорта «Домодедово» намечен специальный рейс авиакомпании Red Wings Москва — Ереван. В Армению отправится первая группа российских врачей для оказания содействия в борьбе с коронавирусом Посольство Армении в России.

Ранее глава Минздрава Армении Арсен Торосян сообщил, что в страну приедут около 50 специалистов из России. Они будут помогать коллегам бороться с коронавирусом в течение нескольких недель.

Для борьбы с распространение коронавирусной инфекции Армения объявила чрезвычайное положение с 13 марта по 16 июля. По данным на 20 июня, в стране зафиксировали 19 708 случаев заболевания COVID-19. За все время пандемии скончались 332 пациента, еще 8854 зараженных выздоровели.

Ранее стало известно, что московские врачи отправятся в Забайкальский край. Они расскажут коллегам из региона о том, как организовать лечение пациента с коронавирусом на дому. Кроме того, медики привезут необходимые для борьбы с COVID-19 препараты.