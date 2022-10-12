Российские врачи не зафиксировали случаев заражения штаммом «цербер» | 360°

Здоровье 12 октября 2022, 00:54 Поделиться Telegram

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Viber Российские врачи не зафиксировали случаев заражения штаммом «цербер» Роспотребнадзор заявил об отсутствии в России случаев заражения штаммом «цербер» Unsplash

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Российские врачи не выявили ни одного случая заражения подвариантом «омикрон»-штамма коронавируса «цербер». Об этом сообщил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«В России случаев заражения BQ.1.1 не выявлено. При этом регулярная работа по секвенированию геномов коронавируса SARS-CoV-2, организованная Роспотребнадзором, активно продолжается», — процитировал Хафизова ТАСС.

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Специалисты постоянно следят за ситуацией, что позволяет быстро фиксировать любые значимые изменения штаммового состава. В случае необходимости вводятся те или иные противоэпидемические меры. По словам заведующего лабораторией, штамм «цербер» добрался уже практически до всех континентов.

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«Судя по всему, у „цербера“ есть некоторое преимущество перед своими „собратьями“, однако преждевременно делать вывод, что появление и распространение „цербера“ может привести к очередной волне заболеваемости», — отметил Хафизов.

Он добавил, что сотни зафиксированных случаев инфицирования не сравнимы с ежедневными сотнями тысяч случаев заражения коронавирусом. «Цербер» относится к одной из ветвей линии BA.5, которой уже многие переболели. У значительной части населения сформировался хороший иммунитет.

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