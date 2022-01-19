Российские военные ученые разработали новый тест на коронавирус

Российские военные ученые разработали новый способ тестирования на коронавирус, работающий в несколько раз быстрее, чем обычные ПЦР-тесты. Об этом в пресс-службе Минобороны РФ рассказали агентству «Интерфакс».

«На основе современных методов специфической индикации патогенов разработан набор реагентов для обнаружения РНК коронавируса SARS-CoV2 методом петлевой изотермической амплификации в реальном времени», — сказано в сообщении Минобороны.

В состав нового набора, по словам ученых, вошел специальный реагент, который делает вирус неактивным за одну минуту, что позволяет максимально быстро приступить к исследованию. Название реагента не называется, так как это последняя разработка российских военных.

Новый набор позволяет обнаружить коронавирус во взятых образцах в ходе 30 минут после взятия материала. По точности определения тест не уступает другим механизмам, основанным на методах амплификации нуклеиновых кислот: она составляет 95%.

В ведомстве напомнили, что традиционное ПЦР-тестирование занимает больше времени — два часа вместе с подготовкой проб.