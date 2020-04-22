Российские военные медики спасли около 30 человек от коронавируса в Италии
Российские военные медики, работающие в полевом госпитале Бергамо, спасли около 30 человек от коронавирусной инфекции. На 22 апреля было выписано из учреждения 29 пациентов. Повторные тесты на COVID-19 показали отрицательный результат. Об этом сообщило РИА «Новости».
Помимо этого, еще восемь человек перевели из интенсивной терапии в обычные палаты, сообщил сайт «Экономика сегодня».
В полевом госпитале не зарегистрировано ни одного случая с летальным исходом.
Оливьеро Волотти, начальник госпиталя, рассказал, что число пациентов сейчас не так велико, как неделю назад. Однако состояние тех, кто находится в реанимации является тяжелым.