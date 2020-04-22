Российские военные медики спасли около 30 человек от коронавируса в Италии

Помимо этого, еще восемь человек перевели из интенсивной терапии в обычные палаты, сообщил сайт «Экономика сегодня».

В полевом госпитале не зарегистрировано ни одного случая с летальным исходом.

Оливьеро Волотти, начальник госпиталя, рассказал, что число пациентов сейчас не так велико, как неделю назад. Однако состояние тех, кто находится в реанимации является тяжелым.