Здоровье 20 января 2023, 09:11 Российские военные хирурги прооперировали пациента с застрявшим в ноге снарядом «Звезда»: военные хирурги извлекли из ноги пациента в зоне СВО кусок снаряда с взрывателем РИА «Новости»

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Врачи Западного военного округа при поддержке саперов провели уникальную операцию. Они вытащили из ноги бойца фрагмент снаряда со взрывателем, который мог сдетонировать, рассказал телеканал «Звезда».

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В госпиталь привезли военнослужащего с опасным ранением. Кроме травм живота, ему в правую ногу попал осколок снаряда со взрывателем и застрял. Доставать его опасно из-за возможной детонации, поэтому на время операции из здания эвакуировали всех медиков и пациентов. Хирурги надели бронежилеты, а за дверьми на случай необходимости остались саперы. Осколок все-таки извлекли и спасли мужчину.

Минобороны ранее показало условия, в которых работают военные врачи ЗВО. Они принимают десятки пациентов ежедневно, бойцов и мирных жителей к ним привозят авиацией и на машинах. Начальник военно-медицинского управления Дмитрий Тришкин пожаловался, что украинские военные специально обстреливают врачебные бригады. Из-за этого медикам пришлось убрать с санитарных вертолетов красные кресты.