Российские вирусологи изучат образцы индийского штамма коронавируса

Российские вирусологи получили образец индийского штамма коронавируса SARS-CoV-2. Теперь его смогут полноценно изучить. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Его слова процитировало РИА «Новости».

«У нас есть штамм индийский коронавируса», — ответил он на вопрос журналиста.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в конце апреля сообщила, что российские исследователи запросили у индийских коллег образец этой мутации. Получив его, они планировали заняться полноценным изучением образца. Этим займутся специалисты центра «Вектор» — они будут работать в круглосуточном режиме.

Случаи заражения индийским штаммом коронавируса в России пока не зафиксированы. При этом специалисты выявили британский и южноафриканских штаммы в 54 регионах страны.

По данным СМИ, Индийский генетический консорциум SARS-CoV-2 еще в начале марта опубликовал предупреждение о том, что выявленный в стране штамм коронавируса намного заразнее других. Документ передали высокопоставленному представителю власти страны, но никаких мер по сдерживанию распространения инфекции принято не было.

Резкий рост заражения коронавирусом начался в Индии в середине апреля. Сперва в стране фиксировали по 300 тысяч новых случаев в сутки, затем — по 400 тысяч. В результате Индия постоянно обновляет мировой антирекорд по числу новых зараженных за день. По общему числу пациентов страна занимает второе место в мире — коронавирус выявили у 22,2 миллиона человек.