Российские ученые завершили разработку препарата от хронического гепатита B

Сотрудники Института эпидемиологии уже создали препарат и, по словам Поповой, через два года он уже будет доступен для применения. Новый препарат действует на генном уровне. По словам ученых, он сможет редактировать человеческий геном.

Глава Роспотребнадзора отметила, что число заражений острым гепатитом B в России значительно снизилось за последние 15 лет в 16 раз. На данный момент РФ значится в списке лидеров стран с наименьшим уровнем заболеваемости острым гепатитом B.