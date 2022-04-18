Российские ученые занялись разработкой цифрового алгоритма выявления рака легких

Специалисты Сеченовского университета создадут цифровой алгоритм нахождения узловых образований в легких на основании данных компьютерной томографии. Таким образом удастся исключить человеческий фактор при анализе данных, врачи смогут выявлять рак легких на более ранних стадиях. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

«Ученые Института персонализированной онкологии НЦМУ „Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение“ разрабатывают цифровую модель обнаружения узловых образований в легких по данным компьютерной томографии (КТ) с применением искусственного интеллекта», — говорится в сообщении, которое процитировало РИА «Новости».

Также исследователи смогли сделать так, чтобы искусственный интеллект распознавал подозрительные в отношении рака легких участки на компьютерной томограмме, теперь эти места обязательно подсвечиваются.

В будущем технология сможет не только обнаруживать онкологию, но также оценивать опухолевую ткань и помогать в назначении подходящего для пациентов лечения. Новые технологии помогут врачам не упускать случаи, которые требуют особенного внимания, подчеркнули в университете.