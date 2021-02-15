Российские ученые заявили, что «ключ» к пандемии находится в Арктике

Российские ученые заявили, что «ключ» к победе над пандемией коронавируса находится в Арктике. В экосистеме этого географического района есть бактериофаги, которые смогут побороть устойчивые к антибиотиками микроорганизмы, написал «Царьград».

По словам специалистов, в период распространения инфекции, «помощники вируса» стали развиваться в стационарах. По этой причине начали использоваться препараты, являющиеся альтернативой привычных антибиотиков.

По словам заведующего лабораторией функциональной геномики и протеомики микроорганизмов Института экспериментальной медицины Артемия Гончарова, из арктических экосистем можно выделить вирусы-бактериофаги. Есть шанс создать на их основе препараты, необходимые для нейтрализации бактерий.

«Некоторое время назад мы предложили стратегию, которая заключается в том, чтобы искать эффективные бактериофаги в природных экосистемах. И, наверное, самым многообещающим источником бактериофагов, по нашим наблюдениям, являются экосистемы, связанные с полярными областями нашей планеты», — пояснил эксперт.

Ранее официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт объяснил, в каком случае российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет использоваться на территории ФРГ и остальных стран Евросоюза.