Российские ученые создали определяющий за 27 минут наличие СОVID-19 прибор

В России создали прибор, который за 27 минут может определить наличие СOVID-19 у человека с высокой точностью. Аппарат разработали специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

«Разработан прибор для определения наличия антигена вируса, в основе которого лежит метод изотермической амплификации. Диагностическая система в течение 27 минут (от момента забора материала до получения результата) с высокой степенью достоверности определяет наличие антигена», — рассказала РИА «Новости» начальник Управления трансляционной медицины и инновационных технологий Федерального медико-биологического агентства, доктор медицинских наук Дарья Крючко.

Прибор, по словам специалиста, можно доработать, чтобы он научился выявлять и другие антигены.

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Тем временем страны G20 приняли «Римский пакт» о доступности вакцины от COVID-19. Они обязались обеспечить всеобщий доступ к медицине и и расширить кампанию по вакцинации от коронавируса для развивающихся стран.